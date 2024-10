Maltempo, nel Bresciano allerta massima: chiudono anche le scuole (Di giovedì 10 ottobre 2024) Regione Lombardia ha diramato un bollettino di massima allerta meteorologica anche per vaste aree del Bresciano, tra cui la Valcamonica: motivo per cui nella giornata di giovedì 10 ottobre sono state chiuse tutte le scuole ad Angolo e Darfo Boario Terme. Stessa cosa nelle Orobie bergamasche, dove Bresciatoday.it - Maltempo, nel Bresciano allerta massima: chiudono anche le scuole Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Regione Lombardia ha diramato un bollettino dimeteorologicaper vaste aree del, tra cui la Valcamonica: motivo per cui nella giornata di giovedì 10 ottobre sono state chiuse tutte lead Angolo e Darfo Boario Terme. Stessa cosa nelle Orobie bergamasche, dove

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Allerta meteo : sul Bresciano è in arrivo una notte di forti temporali - Nuove piogge sono attese tra giovedì e venerdì, anche a carattere di nubifragio, sulle regioni del Nord Italia. La causa è una profonda saccatura estesa dalla Norvegia al Regno Unito, con fulcro in una depressione atlantica che si avvicina rapidamente all'Inghilterra: "Da questo grosso sistema... (Bresciatoday.it)

Nubifragi in arrivo nel Bresciano : è allerta gialla - le zone a rischio allagamenti - Per la giornata di oggi, lunedì 23 settembre, la Protezione Civile lombarda ha diramato un'allerta gialla per forti temporali riguardante la pianura, le prealpi e i grandi laghi bresciani: resterà in vigore da mezzogiorno fino alle 6 di martedì mattina. "Il transito della perturbazione con... (Bresciatoday.it)