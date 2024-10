Maltempo, Giuliacci: “Situazione in miglioramento. Cosa accadrà nei prossimi giorni” – ESCLUSIVA (Di giovedì 10 ottobre 2024) Andrea Giuliacci in ESCLUSIVA ai nostri microfoni: “Settembre è stato il mese più piovoso degli ultimi decenni”. Poi l’annuncio sull’inverno È stata un’altra settimana caratterizzata dal Maltempo. La pioggia è caduta abbondantemente sul Centro-Nord provocando diversi disagi. Ora la Situazione meteorologica sembra essere in miglioramento, ma la domanda sorge spontanea: quanto durerà questa nuova tregua? Maltempo (Ansa) – cityrumors.itAbbiamo rivolto questo questo in ESCLUSIVA ad Andrea Giuliacci. “La prossima settimana si preannuncia diversa dal punto di vista sia di tempo che di clima“, svela ai nostri microfoni il meteorologo. Giuliacci: “Maltempo? Il peggio è passato. Almeno per ora” Andrea Giuliacci, gli ultimi sono stati giorni caratterizzati dal Maltempo. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? “Nei prossimi giorni le cose andranno stabilizzandosi. Cityrumors.it - Maltempo, Giuliacci: “Situazione in miglioramento. Cosa accadrà nei prossimi giorni” – ESCLUSIVA Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Andreainai nostri microfoni: “Settembre è stato il mese più piovoso degli ultimi decenni”. Poi l’annuncio sull’inverno È stata un’altra settimana caratterizzata dal. La pioggia è caduta abbondantemente sul Centro-Nord provocando diversi disagi. Ora lameteorologica sembra essere in, ma la domanda sorge spontanea: quanto durerà questa nuova tregua?(Ansa) – cityrumors.itAbbiamo rivolto questo questo inad Andrea. “La prossima settimana si preannuncia diversa dal punto di vista sia di tempo che di clima“, svela ai nostri microfoni il meteorologo.: “? Il peggio è passato. Almeno per ora” Andrea, gli ultimi sono staticaratterizzati daldobbiamo aspettarci nei? “Neile cose andranno stabilizzandosi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quando finisce il maltempo? Giuliacci avvisa : c'è la data - "Un vortice ciclonico con il centro situato sul Regno Unito sta condizionando il meteo della nostra penisola. Per il Centro, "un occhio di riguardo alla parte più settentrionale della Toscana. Verranno coinvolte "le regioni alpine e prealpine, la Liguria di centro-est e i settori più settentrionali della Pianura Padana quindi della Lombardia e del Triveneto". (Iltempo.it)

Giuliacci mette in guardia : "Forte maltempo" - le regioni nel mirino - La situazione è destinata a migliorare in serata sul nord ovest e sul medio adriatico, mentre le temperature saranno in rialzo a causa dei venti da sud. Le previsioni meteo per martedì 8 ottobre indicano l'intensificarsi della perturbazione che ha raggiunto il nord Italia ormai da 24 ore. In sé non è un fatto inconsueto, "la vera anomalia è quando abbiamo questo tipo di tempo per settimane o ... (Iltempo.it)

Giuliacci e la svolta invernale : "Maltempo - freddo e..." - clamorosa sorpresa - Quanto durerà questa fase invernale? "Per gli inizi della settimana centrale del mese, intorno al 14 ottobre, appare possibile l'infiltrazione sull'Italia di aria relativamente più fredda che, assieme a una nuova fase di diffuso maltempo, potrebbe favorire nevicate sulle Alpi, a tratti copiose, anche intorno ai 1500 metri, se non a quote più basse", spiega Giuliacci. (Iltempo.it)