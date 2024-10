Letizia Girolami uccisa con due colpi di zappa in testa: l'aggressione alle spalle dell'ex della figlia dopo la lite per i pulcini spariti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Due o forse tre colpi con un oggetto pesante, probabilmente una zappa, che non hanno dato scampo a Letizia Girolami. Sarebbe morta così la psicologa 72enne, uccisa nei pressi del cancello Leggo.it - Letizia Girolami uccisa con due colpi di zappa in testa: l'aggressione alle spalle dell'ex della figlia dopo la lite per i pulcini spariti Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Due o forse trecon un oggetto pesante, probabilmente una, che non hanno dato scampo a. Sarebbe morta così la psicologa 72enne,nei pressi del cancello

Omicidio della psicoterapeuta Letizia Girolami : tutto sarebbe nato per una lite su pulcini spariti - Continua a leggere . Avrebbe detto di aver colpito con una vanga Letizia Girolami dopo una lite su dei pulcini spariti dopo il temporale. Il racconto durante l'interrogatorio di Irfan Rana Mohamed, 37enne pachistano ex fidanzato della figlia della vittima arrestato dai carabinieri con l'ipotesi di omicidio volontario. (Fanpage.it)

Letizia Girolami uccisa dall’ex della figlia : lite esplosa per dei pulcini - Preso dal panico, Rana ha tentato di allontanarsi e si è diretto verso Prato con l’intenzione di trovare lavoro, ma è stato fermato e arrestato dai Carabinieri poche ore dopo. Ora si trova in custodia nel carcere di Arezzo con l’accusa di omicidio volontario. Il violento omicidio della psicoterapeuta Letizia Girolami, 72 anni, ha sconvolto la comunità di Arezzo, portando alla luce una tragedia ... (Thesocialpost.it)

Letizia Girolami è stata uccisa per dei pulcini spariti - l' ex compagno della figlia : «Non c'ho visto più e l'ho colpita» - Un violento litigio per la scomparsa di alcuni pulcini di pavone ha portato alla tragica morte della psicoterapeuta Letizia Girolami, 72 anni, per mano di Irfan Rana Mohamed, un 37enne di origini... (Leggo.it)