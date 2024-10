Ilfattoquotidiano.it - Lee Casciaro, la sorprendente storia del bomber-poliziotto di 43 anni che dà un significato speciale a Gibilterra-San Marino

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il programma è di quelli che più fitti non si può. Perché l’ennesimo torneo varato negli ultimidalla Uefa ha prodotto una situazione che va oltre il concetto di saturazione del calendario. Il menù del giovedì sera della Nations League è praticamente sterminato. Moldavia-Andorra, Lettonia-Macedonia del Nord, Austria-Kazakistan, Finlandia-Repubblica d’Irlanda, Isole Faroe-Armenia, Norvegia-Slovenia, Israele-Francia. Più un’amichevole da giocare a Vaduz fra Liechtenstein e Hong Kong. Molta quantità, poca qualità. Il risultato è un turno avaro di emozioni per tutti. O quasi. Perché per qualcuno la sfida fra(selezione che occupa il 198esimo posto nel ranking Uefa) e San(addirittura 210esima e ultima) avrà comunque untutto particolare.