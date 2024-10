Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa 10 ottobre 2024- La playlist di Radio Incontro Pisa a cura di Luca Demar, con tutte le novità e le riconferme di questa settimana, dal 7 al 12 ottobre 1. Cesare Cremonini - “Ora che non ho più te” In attesa di ascoltare nella versione “live” nel 2025. Questo brano anticipa il nuovo album e soprattutto ci restituisce un Cesare Cremonini che ha abbandonato il suo pianoforte e si è immerso in ritmi e in un sound sinth-pop.2. Lazza – “Male da vendere” Anche un big della musica, come Lazza, viene sfiorato dalla solitudine che il successo provoca. Lazza ammette, in questo brano, che l’esser famoso non è sinonimo di felicità ma “isolamento” dagli altri.3. Zucchero – “Amor che muovi il sole” Per festeggiare i suoi 69 anni, il 25 settembre 2024, Zucchero regala a tutti i noi un singolo che anticipa il nuovo album. Lanazione.it - Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)10 ottobre 2024- La playlist dia cura di Luca Demar, con tutte le novità e le riconferme di questa settimana, dal 7 al 12 ottobre 1. Cesare Cremonini - “Ora che non ho più te” In attesa di ascoltare nella versione “live” nel 2025. Questo brano anticipa il nuovo album e soprattutto ci restituisce un Cesare Cremonini che ha abbandonato il suo pianoforte e si è immerso in ritmi e in un sound sinth-pop.2. Lazza – “Male da vendere” Anche un big della musica, come Lazza, viene sfiorato dalla solitudine che il successo provoca. Lazza ammette, in questo brano, che l’esser famoso non è sinonimo di felicità ma “isolamento” dagli altri.3. Zucchero – “Amor che muovi il sole” Per festeggiare i suoi 69 anni, il 25 settembre 2024, Zucchero regala a tutti i noi un singolo che anticipa il nuovo album.

