La storia e il futuro. Il quartiere della salute. Ecco il masterplan del vecchio Umberto I (Di giovedì 10 ottobre 2024) La storia e il futuro. L’ex Umberto I di via Solferino, l’ospedale vecchio come tutti lo conoscono, "diventerà un centro polifunzionale in grado di offrire servizi socio-sanitari innovativi e di ospitare il comando provinciale dell’Arma dei carabinieri". Claudio Cogliati, presidente della Fondazione Irccs San Gerardo, sfoglia il masterplan che disegna il futuro dell’area di 65mila metri quadrati - l’equivalente di circa 9 campi da calcio - alle porte del centro di Monza. Un tempo l’unico ospedale della città, negli anni Ottanta del secolo scorso iniziò il trasloco verso il Nuovo ospedale - il monoblocco di via Pergolesi. Al vecchio, rimasero i reparti di ostetricia e ginecologia, oculistica con il suo pronto soccorso e una serie di ambulatori. Ilgiorno.it - La storia e il futuro. Il quartiere della salute. Ecco il masterplan del vecchio Umberto I Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lae il. L’exI di via Solferino, l’ospedalecome tutti lo conoscono, "diventerà un centro polifunzionale in grado di offrire servizi socio-sanitari innovativi e di ospitare il comando provinciale dell’Arma dei carabinieri". Claudio Cogliati, presidenteFondazione Irccs San Gerardo, sfoglia ilche disegna ildell’area di 65mila metri quadrati - l’equivalente di circa 9 campi da calcio - alle porte del centro di Monza. Un tempo l’unico ospedalecittà, negli anni Ottanta del secolo scorso iniziò il trasloco verso il Nuovo ospedale - il monoblocco di via Pergolesi. Al, rimasero i reparti di ostetricia e ginecologia, oculistica con il suo pronto soccorso e una serie di ambulatori.

