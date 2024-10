Kate Middleton salta il viaggio con William. “Nuovo ricovero in ospedale” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Kate Middleton non accompagnerà William il prossimo 6 novembre in Sudafrica dove presenzierà ai Earthshot Prize Awards. Era plausibile dato che ha da poco terminato la chemioterapia. Ma secondo la giornalista spagnola, Concha Calleja, la Principessa del Galles deve sottoporsi agli esami di controllo alla fine di questo mese e potrebbe essere sottoposta anche a un’altra operazione. Kate Middleton, perché non accompagna William in Sudafrica Kate Middleton non volerà a Città del Capo con suo marito William il prossimo 6 novembre. Dunque, il Principe del Galles parteciperà da solo agli Earthshot Prize Awards. Una decisione che non stupisce, in considerazione del cancro che ha colpito la Principessa. È ancora troppo presto perché possa sobbarcarsi un viaggio ufficiale all’estero. Dilei.it - Kate Middleton salta il viaggio con William. “Nuovo ricovero in ospedale” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)non accompagneràil prossimo 6 novembre in Sudafrica dove presenzierà ai Earthshot Prize Awards. Era plausibile dato che ha da poco terminato la chemioterapia. Ma secondo la giornalista spagnola, Concha Calleja, la Principessa del Galles deve sottoporsi agli esami di controllo alla fine di questo mese e potrebbe essere sottoposta anche a un’altra operazione., perché non accompagnain Sudafricanon volerà a Città del Capo con suo maritoil prossimo 6 novembre. Dunque, il Principe del Galles parteciperà da solo agli Earthshot Prize Awards. Una decisione che non stupisce, in considerazione del cancro che ha colpito la Principessa. È ancora troppo presto perché possa sobbarcarsi unufficiale all’estero.

