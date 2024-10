Io Canto Generation su Canale 5: un altro talento messinese alla corte di Gerry Scotti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ancora una volta la provincia di Messina protagonista del celebre programma Mediaset Io Canto Generation. A esibirsi nella prima puntata del programma condotto da Gerry Scotti e andato in onda ieri, mercoledì 9 ottobre, la tredicenne Morgana La Manna di Gaggi che ha incantato il pubblico Messinatoday.it - Io Canto Generation su Canale 5: un altro talento messinese alla corte di Gerry Scotti Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ancora una volta la provincia di Messina protagonista del celebre programma Mediaset Io. A esibirsi nella prima puntata del programma condotto dae andato in onda ieri, mercoledì 9 ottobre, la tredicenne Morgana La Manna di Gaggi che ha incantato il pubblico

La voce di una giovane ciociara conquista tutti a "Io Canto Generation" - La voce di Sara Fattori protagonista a “Io Canto Generation”, programma televisivo condotto da Gerry Scotti in onda il mercoledì sera su canale 5. La quindicenne di Piglio (Frosinone) ha incantato tutti cantando ‘Against all odds’ insieme a Benedetta Caretta Ogni settimana, per sei... (Frosinonetoday.it)