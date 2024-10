Inchiesta ultras Corriere dello Sport | Inter e Milan rischiano una multa fino a 50 000 euro

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La Procura Figc guidata da Giuseppe Chiné è in attesa di ricevere gli incartamenti legati all’suglidi. Intorno alla metà della prossima settimana, secondo quanto riferisce il, i plichi arriveranno in viale Campania a Roma e di conseguenza verranno poi valutati i possibili illeciti dei tesserati dei due club in ottica norme Figc. Allo stato attuale il possibile illecito riguarda l’articolo 25 del Codice di Giustiziaiva. Per i due clubesi c’è il rischio. Il comma 10, sulla prevenzione dei fatti violenti, recita: “Alla società è fatto divieto di contribuire, conventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente”.