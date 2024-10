Inchiesta Curva Nord, Zanetti all’interrogatorio: «Nessuna soffiata» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella giornata di oggi, Javier Zanetti è stato ascoltato dalla squadra mobile come persona informata sui fatti per quanto riguarda l’Inchiesta della procura di Milano che ha sciolto la cupola intorno alla Curva Nord. INTERROGATORIO – Prosegue a vele spiegate l’Inchiesta della Procura di Milano che ha sciolto, nel giro di una notte, i vertici del tifo organizzato di Inter e Milan. Dopo l’interrogatorio di mercoledì di Simone Inzaghi, oggi è stato ascoltato dagli inquirenti Javier Zanetti. Il vicepresidente dell’Inter, in qualità di persona informata sui fatti – come riporta Sportmediaset – ha risposto davanti personale della Squadra mobile, su delega dei pm antimafia Paolo Storari e Sara Ombra. L’ex capitano dell’Inter ha risposto a tutte le domande e ha negato di aver mai fatto una soffiata al capo ultras della Nord su “poliziotti che seguono da vicino le questioni della Curva”. Inter-news.it - Inchiesta Curva Nord, Zanetti all’interrogatorio: «Nessuna soffiata» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella giornata di oggi, Javierè stato ascoltato dalla squadra mobile come persona informata sui fatti per quanto riguarda l’della procura di Milano che ha sciolto la cupola intorno alla. INTERROGATORIO – Prosegue a vele spiegate l’della Procura di Milano che ha sciolto, nel giro di una notte, i vertici del tifo organizzato di Inter e Milan. Dopo l’interrogatorio di mercoledì di Simone Inzaghi, oggi è stato ascoltato dagli inquirenti Javier. Il vicepresidente dell’Inter, in qualità di persona informata sui fatti – come riporta Sportmediaset – ha risposto davanti personale della Squadra mobile, su delega dei pm antimafia Paolo Storari e Sara Ombra. L’ex capitano dell’Inter ha risposto a tutte le domande e ha negato di aver mai fatto unaal capo ultras dellasu “poliziotti che seguono da vicino le questioni della”.

