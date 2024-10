Il duo Nuzzo-Di Biase in scena al Teatro Verdi di San Severo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Al Teatro Verdi di San Severo va in scena il duo comico Nuzzo-Di Biase con la commedia ‘Delirio a due’ di Eugene Ionesco per la regia di Giorgio Gallione. L’appuntamento è per domenica 15 dicembre alle 21.‘Delirio a due’. Delirio a due è un piccolo capolavoro del Teatro dell'Assurdo, un Foggiatoday.it - Il duo Nuzzo-Di Biase in scena al Teatro Verdi di San Severo Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aldi Sanva inil duo comico-Dicon la commedia ‘Delirio a due’ di Eugene Ionesco per la regia di Giorgio Gallione. L’appuntamento è per domenica 15 dicembre alle 21.‘Delirio a due’. Delirio a due è un piccolo capolavoro deldell'Assurdo, un

