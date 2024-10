Il “chiodo” che ha mandato in tilt Termini e il morto sul lavoro a Bologna: ecco le ragioni dello sciopero dei treni del 12 e il 13 ottobre (Di giovedì 10 ottobre 2024) “I ferrovieri sanno. Deve cambiare l’approccio alla sicurezza”. Così esordiscono Cub Trasporti e Sgb, le due sigle sindacali che organizzano la sciopero nazionale dei trasporti ferroviari indetto per il 12 e il 13 ottobre. Lo stop partirà alle 21 del sabato e terminerà alla stessa ora del giorno seguente e non saranno garantite fasce orarie di regolare percorrenza. I dipendenti di trenitalia e delle altre imprese ferroviarie, sottolineano le sigle, chiedono maggiori garanzie in Termini di sicurezza sul lavoro e in Termini contrattuali. Ilfattoquotidiano.it - Il “chiodo” che ha mandato in tilt Termini e il morto sul lavoro a Bologna: ecco le ragioni dello sciopero dei treni del 12 e il 13 ottobre Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “I ferrovieri sanno. Deve cambiare l’approccio alla sicurezza”. Così esordiscono Cub Trasporti e Sgb, le due sigle sindacali che organizzano lanazionale dei trasporti ferroviari indetto per il 12 e il 13. Lo stop partirà alle 21 del sabato e terminerà alla stessa ora del giorno seguente e non saranno garantite fasce orarie di regolare percorrenza. I dipendenti ditalia e delle altre imprese ferroviarie, sottolineano le sigle, chiedono maggiori garanzie indi sicurezza sule incontrattuali.

