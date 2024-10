Il beauty look di Kamala Harris? Decisamente demure (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il suo bob medio con flipped ends è ormai un marchio di fabbrica, così come il trucco nude soft che la rende impeccabile e autorevole in ogni circostanza Vanityfair.it - Il beauty look di Kamala Harris? Decisamente demure Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il suo bob medio con flipped ends è ormai un marchio di fabbrica, così come il trucco nude soft che la rende impeccabile e autorevole in ogni circostanza

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coma Cose Matrimonio : il beauty look per spose «brat» di California - Prendete appunti!. I Coma Cose sono convolati a nozze qualche giorno, giurandosi amore eterno presso la Sala degli Specchi di Palazzo Reale a Milano. E Francesca «California» Mesiano regala la versione beauty della perfetta sposa brat: mullet nero inchiostro in combo a ciglia spider, ombretto perlato e rossetto deep nude. (Vanityfair.it)

Kate Middleton - il beauty look dal sapore autunnale per il suo ritorno sulla scena pubblica - La principessa di Galles è apparsa più radiosa che mai in occasione dell'incontro con la sedicenne Liz Hatton, il primo impegno pubblico dopo il toccante video in cui annuncia la fine della chemioterapia. Una luce naturale, esaltata da un make-up più intenso del solito e un bel castano dorato. (Vanityfair.it)

I beauty look da copiare dalle sfilate : le acconciature ‘furbe’ e il make up facile per l’autunno - Un gel per lo styling arricchito con estratti di miele, aloe vera e tè rooibos che garantisce forma, definizione e tenuta. . Lo abbiamo visto durante le ultime sfilate: Vaquera, a Parigi, punta sul rosso lacca mentre Jil Sander e Versace, a Milano, tornano alle nuance scure e leggermente terrose degli anni ’90. (Ilfattoquotidiano.it)

Millie Bobby Brown sposa : il beauty look per il suo «sì» a Jake Bongiovi - La coppia ha condiviso in queste ore le foto delle nozze celebrate in Toscana. Un inno al puro romanticismo, proprio come il beauty look dell'attrice. Dal morbido raccolto all'elegante make-up, eccola in tutta la sua raffinatezza. (Vanityfair.it)

Il beauty look furbo da copiare a Zendaya : pixie davanti - bun dietro - Non c’è un’occasione in cui non lasci i presenti a bocca aperta. Nel cinema, come nello stile: tutti i suoi innumerevoli cambi di look riescono sempre a colpire nel segno. GUARDA LE FOTO Zendaya, gli esordi e i successi: una vita sotto i riflettori. E questo succede quando gusto e glamour sono nel DNA… GUARDA LE ... (Amica.it)