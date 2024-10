Giubileo, il nuovo vicario di Roma: "Ritardi e disagi per i cantieri, speriamo si recuperi" (Di giovedì 10 ottobre 2024) “speriamo che i Ritardi che stiamo constatando si possano recuperare nel minore tempo possibile”. A chiedere a Gualtieri un’accelerazione sui cantieri in corso per il Giubileo è monsignor Baldassarre Reina, che da pochi giorni è il nuovo vicario della Diocesi di Roma. I lavori sono in ritardo e i Romatoday.it - Giubileo, il nuovo vicario di Roma: "Ritardi e disagi per i cantieri, speriamo si recuperi" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “che iche stiamo constatando si possano recuperare nel minore tempo possibile”. A chiedere a Gualtieri un’accelerazione suiin corso per ilè monsignor Baldassarre Reina, che da pochi giorni è ildella Diocesi di. I lavori sono in ritardo e i

