Gerardina Trovato a Sanremo 2025? Conti favorevole: ci sarebbe già il brano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Negli ultimi mesi si è parlato a lungo di Gerardina Trovato che, dopo tanti anni di assenza totale dal piccolo schermo e dal mondo della musica, ha deciso di ritornare in televisione per raccontare il dramma vissuto in questi anni. La donna, qualche mese fa, lanciò un appello a Carlo Conti, in cui gli chiese di poterle dare una chance nella prossima edizione del Festival di Sanremo 2025. Fino a questo momento non erano trapelate indiscrezioni a riguardo. Sull'ultimo numero del settimanale Oggi, però, sono emersi degli aggiornamenti sulla faccenda. Pare, infatti, che la strada si stia timidamente spianando per la cantante. Carlo Conti favorevole a Gerardina Trovato a Sanremo 2025: cosa è emerso Gerardina Trovato potrebbe davvero far parte della prossima edizione del Festival di Sanremo 2025? A dare speranze in merito a questa indiscrezione è stato il settimanale Oggi. Tvpertutti.it - Gerardina Trovato a Sanremo 2025? Conti favorevole: ci sarebbe già il brano Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Negli ultimi mesi si è parlato a lungo diche, dopo tanti anni di assenza totale dal piccolo schermo e dal mondo della musica, ha deciso di ritornare in televisione per raccontare il dramma vissuto in questi anni. La donna, qualche mese fa, lanciò un appello a Carlo, in cui gli chiese di poterle dare una chance nella prossima edizione del Festival di. Fino a questo momento non erano trapelate indiscrezioni a riguardo. Sull'ultimo numero del settimanale Oggi, però, sono emersi degli aggiornamenti sulla faccenda. Pare, infatti, che la strada si stia timidamente spianando per la cantante. Carlo: cosa è emersopotrebbe davvero far parte della prossima edizione del Festival di? A dare speranze in merito a questa indiscrezione è stato il settimanale Oggi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La rinascita di Gerardina Trovato dopo il buio : “Paralizzata per 8 mesi per una cura sbagliata” - Mi ha salvato economicamente. […]La maggior parte dei dottori pensano che gli artisti facciano uso di sostanze stupefacenti. A mia madre e mio padre non ho detto niente”. . Ho un bellissimo appartamento. Sono stata paralizzata per otto mesi: muovevo solo il collo e non riuscivo a fare nulla. Lì ho conosciuto l’uomo più importante della mia vita e ora ho una casa mia. (News.robadadonne.it)

Gerardina Trovato - la rivelazione shock : “Paralizzata a letto per otto mesi a causa dei farmaci” - Qualche. La cantante ha raccontato la sua storia a Verissimo: "Sono felice di aver ritrovato la voglia e il coraggio di salire su palco perché quello che è successo, non mi era mai capitato". Prosegui la lettura . Gerardina Trovato ritorna in televisione dopo un lungo periodo di assenza e il grande clamore per la sua richiesta di aiuto sui social. (Milleunadonna.it)

Gerardina Trovato - la rivelazione shock : “Paralizzata a letto per otto mesi a causa dei farmaci” - Prosegui la lettura . Qualche. . La cantante ha raccontato la sua storia a Verissimo: "Sono felice di aver ritrovato la voglia e il coraggio di salire su palco perché quello che è successo, non mi era mai capitato". Gerardina Trovato ritorna in televisione dopo un lungo periodo di assenza e il grande clamore per la sua richiesta di aiuto sui social. (Milleunadonna.it)