Furto in un’abitazione a Fragneto Monforte (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto in abitazione a Fragneto Monforte nella serata di ieri. Ignoti approfittando dell’assenza dei proprietari e dopo aver forzato una porta finestra hanno rubato dalla camera da letto un orologio, un bracciale in oro e la fede nuziale per un danno complessivo ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Pesco Sannita per effettuare i rilievi. L'articolo Furto in un’abitazione a Fragneto Monforte proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Furto in un’abitazione a Fragneto Monforte Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoin abitazione anella serata di ieri. Ignoti approfittando dell’assenza dei proprietari e dopo aver forzato una porta finestra hanno rubato dalla camera da letto un orologio, un bracciale in oro e la fede nuziale per un danno complessivo ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Pesco Sannita per effettuare i rilievi. L'articoloinproviene da Anteprima24.it.

