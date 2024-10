Fiato ai libri, Sarah Viola e Molte Fedi: cosa fare stasera a Bergamo e provincia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Molte Fedi all’Auditorium del liceo Mascheroni a Bergamo, Fiato ai libri al cinema Astra di Calcio, l’incontro con la psichiatra Sarah Viola alla biblioteca Tiraboschi e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 10 ottobre. Ecco gli appuntamenti. Bergamo Sino al 16 febbraio la celebre artista Marina Abramovi? è protagonista di un prestigioso progetto espositivo che si potrà visitare a Gres Art 671, a Bergamo in via San Bernardino, 141. Il centro per l’arte e la cultura nato a Bergamo, su iniziativa del Gruppo Italmobiliare con Fondazione Pesenti, inaugura il 14 settembre una mostra dedicata alla decana di tutte le forme d’espressività legate al corpo e da esso derivanti, una delle personalità più influenti e iconiche del panorama artistico del nostro tempo. I biglietti sono acquistabili sul sito gresart671.org. Bergamonews.it - Fiato ai libri, Sarah Viola e Molte Fedi: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)all’Auditorium del liceo Mascheroni aaial cinema Astra di Calcio, l’incontro con la psichiatraalla biblioteca Tiraboschi e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 10 ottobre. Ecco gli appuntamenti.Sino al 16 febbraio la celebre artista Marina Abramovi? è protagonista di un prestigioso progetto espositivo che si potrà visitare a Gres Art 671, ain via San Bernardino, 141. Il centro per l’arte e la cultura nato a, su iniziativa del Gruppo Italmobiliare con Fondazione Pesenti, inaugura il 14 settembre una mostra dedicata alla decana di tutte le forme d’espressività legate al corpo e da esso derivanti, una delle personalità più influenti e iconiche del panorama artistico del nostro tempo. I biglietti sono acquistabili sul sito gresart671.org.

