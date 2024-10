Sport.quotidiano.net - Eurolega, Virtus di nuovo ko con Asvel: la rimonta non basta

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Villaurbanne (Francia), 10 ottobre 2024 - Lava diko e cade 87-85 in casa dell’. 0-2 per i bianconeri in questo avvio di stagione che pagano a caro presso la troppa leggerezza sottocanestro e una difesa che nel primo tempo fa letteralmente acqua. Percentuali a tratti irreali invece per la formazione francese che trova una incredibile continuità la via del canestro, soprattutto in un primo tempo in cui i padroni di casa segnano 57 punti. Una sfida dai due volti con un primo tempo in cui i francesi non sbagliano mai un colpo e in cui laha il merito di rimenare agganciata al match e una ripresa in cui le percentuali del primo tempo non possono che abbassarsi, con lache aggancia gli avversari già nella terza frazione di gioco, per poi rimanere punto a punto fino alla fine.