Endine, il nuovo centro polifunzionale della Protezione Civile realizzato da Union Srl

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre alle 15 aGaiano si terrà l’inaugurazione del nuovissimoper le Emergenze e sede di Orobie Soccorso, situato strategicamente in Valle delle Fontane,daSrl. La cerimonia di apertura vedrà la presenza di figure di spicco, tra cui l’onorevole Rebecca Frassini, il PresidenteRegione Lombardia Attilio Fontana, e altri importanti rappresentanti del governo regionale e locale, nonché dei costruttori Aldo e Vladimir Kola, a dimostrazione dell’importanza di questa struttura per la comunità. Ilper le Emergenze rappresenta un investimento significativo per la Regione, dotato delle più moderne tecnologie e infrastrutture per migliorare la gestione delle emergenze.