Empoli-Napoli, trasferta vietata ai tifosi: la decisione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo i fatti avvenuti a Cagliari e i provvedimenti presi per Juve-Napoli, arriva il comunicato ufficiale dell’ONMS per la trasferta di Empoli Stando a quanto comunicato dall’Osservatorio Nazionale alle Manifestazioni Sportive, la gara tra Empoli e Napoli non è a rischio. Il match era finito nel mirino del Ministero degli Interni a seguito degli scontri tra ultras azzurri e quelli di Cagliari nella trasferta in Sardegna. A causa del lancio di petardi e sediolini da una curva all’altra, il giudice sportivo aveva inflitto una pesante multa al Napoli e al Cagliari. Successivamente, in vista della gara contro la Juventus all’Allianz Stadium, è stata adottata una clamorosa decisione: annullamento dei biglietti ai residenti napoletani. Il tutto avvenuto a pochissime ore dall’inizio della gara. Spazionapoli.it - Empoli-Napoli, trasferta vietata ai tifosi: la decisione Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo i fatti avvenuti a Cagliari e i provvedimenti presi per Juve-, arriva il comunicato ufficiale dell’ONMS per ladiStando a quanto comunicato dall’Osservatorio Nazionale alle Manifestazioni Sportive, la gara tranon è a rischio. Il match era finito nel mirino del Ministero degli Interni a seguito degli scontri tra ultras azzurri e quelli di Cagliari nellain Sardegna. A causa del lancio di petardi e sediolini da una curva all’altra, il giudice sportivo aveva inflitto una pesante multa ale al Cagliari. Successivamente, in vista della gara contro la Juventus all’Allianz Stadium, è stata adottata una clamorosa: annullamento dei biglietti ai residenti napoletani. Il tutto avvenuto a pochissime ore dall’inizio della gara.

