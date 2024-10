Ecco la mobilità dolce. Zona30 e nuove ciclabili. Si punta al collegamento viale Rozzi - Monticelli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cantiere avviato per la creazione delle nuove corsie ciclabili a Porta Maggiore. Operai al lavoro per attuare il ’Abc plan’, il ’Biciplan’ approvato nel 2022 defnito dal Comune ’lo strumento di pianificazione della mobilità ciclistica finalizzato alla definizione di obiettivi, strategie, azioni necessarie a promuovere lo sviluppo di tutti gli aspetti legati alla ciclabilità’. Il progetto prevede tra le altre iniziative, anche la creazione di una lingua verde che collegherà tutte le parti della città. Come stabilito dalle direttive ministeriali anche Ascoli infatti si sta muovendo per creare percorsi ciclabili che connettano le aree industriali o commerciali alle zone scolastiche e abitative. In aggiunta alle piste ciclabili si provvede già da ora a creare attraversamenti ciclopedonali protetti. Ilrestodelcarlino.it - Ecco la mobilità dolce. Zona30 e nuove ciclabili. Si punta al collegamento viale Rozzi - Monticelli Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cantiere avviato per la creazione dellecorsiea Porta Maggiore. Operai al lavoro per attuare il ’Abc plan’, il ’Biciplan’ approvato nel 2022 defnito dal Comune ’lo strumento di pianificazione dellaciclistica finalizzato alla definizione di obiettivi, strategie, azioni necessarie a promuovere lo sviluppo di tutti gli aspetti legati allatà’. Il progetto prevede tra le altre iniziative, anche la creazione di una lingua verde che collegherà tutte le parti della città. Come stabilito dalle direttive ministeriali anche Ascoli infatti si sta muovendo per creare percorsiche connettano le aree industriali o commerciali alle zone scolastiche e abitative. In aggiunta alle pistesi provvede già da ora a creare attraversamenti ciclopedonali protetti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Cdr di Agi : «L’editore chiarisca sulla possibile vendita o ci saranno nuove mobilitazioni» - E infine: «Il perdurare dell’incertezza sul futuro dell’agenzia, in aggiunta alle tante indiscrezioni che tutt’ora si rincorrono, la conclusione, rischia di ripercuotersi sul lavoro quotidiano, già messo a dura prova dall’assenza di una riorganizzazione, più volte sollecitata alla direzione, a seguito del numero elevato di fuoriuscite di colleghi nell’ambito del piano di isopensione sottoscritto ... (Lettera43.it)

Mobilità sostenibile - in arrivo 26 nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici - ANCONA- In arrivo 26 nuove colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, automobili e motocicli, distribuite in quattordici siti sul territorio. Con il progetto MobilitAttivAncona, prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per favorire la mobilità ecosostenibile. Questa settimana sono... (Anconatoday.it)

Con il ritorno a scuola ecco l’orario invernale e le nuove tessere di abbonamento elettroniche di Kyma Mobilità - kymamobilita. Tarantini Time QuotidianoDa lunedì 16 settembre, in concomitanza con l’inizio ufficiale dell’anno scolastico in Puglia, entra in vigore il nuovo orario invernale scolastico di Kyma Mobilità (già disponibile sul sito www. Durante gli orari di maggiore flusso, infatti, è stato predisposto sia il potenziamento delle linee esistenti, sia l’attivazione di nuove “corse scolastiche” ... (Tarantinitime.it)