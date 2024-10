Ddl concorrenza, associazioni artigiane: inserire nel provvedimento il mercato dell’energia (Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA – Nel Ddl concorrenza va inserito il mercato dell’energia per migliorare l’efficienza di un fattore fondamentale per la competitività delle imprese. È quanto hanno osservato Cna, Confartigianato e Casartigiani nell’audizione sulla legge annuale della concorrenza davanti alle commissioni riunite Attività produttive e Ambiente della Camera, sottolineando che i costi energetici che gravano sulle imprese sono notevolmente più alti rispetto alla media europea. In dettaglio le associazioni dell’artigianato indicano la necessità di riformare i meccanismi della formazione dei prezzi dell’energia nel mercato all’ingrosso. Occorre poi la riforma strutturale della bolletta per non vanificare i potenziali benefici della concorrenza, e un intervento sull’assetto delle infrastrutture estendendo gli obblighi di separazione societaria anche ai distributori di rete. Lopinionista.it - Ddl concorrenza, associazioni artigiane: inserire nel provvedimento il mercato dell’energia Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA – Nel Ddlva inserito ilper migliorare l’efficienza di un fattore fondamentale per la competitività delle imprese. È quanto hanno osservato Cna, Confartigianato e Casartigiani nell’audizione sulla legge annuale delladavanti alle commissioni riunite Attività produttive e Ambiente della Camera, sottolineando che i costi energetici che gravano sulle imprese sono notevolmente più alti rispetto alla media europea. In dettaglio ledell’artigianato indicano la necessità di riformare i meccanismi della formazione dei prezzinelall’ingrosso. Occorre poi la riforma strutturale della bolletta per non vanificare i potenziali benefici della, e un intervento sull’assetto delle infrastrutture estendendo gli obblighi di separazione societaria anche ai distributori di rete.

