Coppia di anziani intossicata da funghi, salvati al Pronto Soccorso (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Aquila - Marito e moglie settantenni arrivano in ospedale con sintomi di avvelenamento da funghi raccolti nel bosco, curati tempestivamente. Una Coppia di settantenni è riuscita a raggiungere il Pronto Soccorso nonostante i gravi sintomi di un'intossicazione alimentare provocata da funghi raccolti e consumati in casa. I coniugi, dopo aver ingerito un piatto di pasta con funghi raccolti nei boschi circostanti, hanno iniziato a manifestare brividi intensi e forti dolori addominali, tipici segnali di avvelenamento. Il personale sanitario ha immediatamente avviato le procedure previste per i casi di intossicazione da funghi, tra cui il coinvolgimento di un Centro Antiveleni. La Coppia ha spiegato di aver raccolto i funghi convinta di conoscerne la specie, ma evidentemente si trattava di un errore di valutazione.

Coppia e anziano si perdono nelle Foreste Casentinesi mentre cercavano funghi : ritrovati dal Soccorso Alpino - La prima richiesta di soccorso è arrivata quando la moglie è riuscita a ritrovare il sentiero, ma non è riuscita a ricongiungersi con il marito. Nessuno dei ritrovati ha riportato problemi di salute al momento del recupero. Una coppia di coniugi e un novantenne si sono persi nelle Foreste Casentinesi durante una battuta di ricerca di funghi nella zona del Monte Falco. (Lortica.it)

Funghi tossici per cena : coppia di anziani finisce in ospedale - Spavento, sabato sera, per una coppia di anziani di Sant’Angelo a Fasanella. I coniugi, infatti, hanno consumato dei funghi raccolti in montagna, ma, dopo la cena, entrambi hanno iniziato ad avvertire malessere. Un familiare li ha, dunque, accompagnati al Pronto Soccorso di Roccadaspide e i due... (Salernotoday.it)