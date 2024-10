Chiara Ferragni e Silvio Campara, “lei è innamorata come un’adolescente e vuole ufficializzare la storia ma lui frena. Però è pronto ad investire nelle sue aziende” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non era solo un flirt estivo. Chiara Ferragni e Silvio Campara fanno sul serio. A confermarlo è il settimanale Oggi, che svela nuovi dettagli sulla relazione tra l’imprenditrice digitale e l’amministratore delegato di Golden Goose. La notizia della liaison tra i due tiene banco sulle cronache rosa da tempo, ma ora sembra che la storia abbia preso una piega più seria. “Chiara Ferragni è innamorata come un’adolescente alla prima cotta“, scrive il settimanale che riporta poi le confidenze dell’imprenditrice digitale ad alcuni amici: “Il mio cuore ha finalmente ritrovato i battiti giusti”, avrebbe detto alle persone a lei più vicine. “La nuova serenità che mi ha travolto la voglio proteggere e custodire con forza”. Eppure, nonostante l’entusiasmo di Chiara, l’ufficializzazione della relazione sembra ancora lontana. Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni e Silvio Campara, “lei è innamorata come un’adolescente e vuole ufficializzare la storia ma lui frena. Però è pronto ad investire nelle sue aziende” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non era solo un flirt estivo.fanno sul serio. A confermarlo è il settimanale Oggi, che svela nuovi dettagli sulla relazione tra l’imprenditrice digitale e l’amministratore delegato di Golden Goose. La notizia della liaison tra i due tiene banco sulle cronache rosa da tempo, ma ora sembra che laabbia preso una piega più seria. “alla prima cotta“, scrive il settimanale che riporta poi le confidenze dell’imprenditrice digitale ad alcuni amici: “Il mio cuore ha finalmente ritrovato i battiti giusti”, avrebbe detto alle persone a lei più vicine. “La nuova serenità che mi ha travolto la voglio proteggere e custodire con forza”. Eppure, nonostante l’entusiasmo di, l’ufficializzazione della relazione sembra ancora lontana.

