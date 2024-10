C’è Da Fare: l’associazione di Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi alla Milano4MentalHealth (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dal 10 al 17 ottobre, C’è Da Fare prende parte alla Milano4MentalHealth con una serie di appuntamenti tematici. Fondata da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi, l’associazione non-profit si propone di sostenere adolescenti in difficoltà psicologica e neuropsichiatrica. “Partecipare attivamente alla Milano4MentalHealth per noi è molto importante”, spiega Kessisoglu. “La salute mentale sta alla base di una società sana e se parliamo di giovani, che sono il futuro, lo è ancora di più”. “Dalla pandemia – prosegue – le fragilità tra gli adolescenti sono aumentate in modo esponenziale. E noi, all’interno dell’associazione, crediamo fortemente che sia importantissimo dare loro gli strumenti necessari per affrontare queste difficoltà. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dal 10 al 17 ottobre, C’è Daprende partecon una serie di appuntamenti tematici. Fondata danon-profit si propone di sostenere adolescenti in difficoltà psicologica e neuropsichiatrica. “Partecipare attivamenteper noi è molto importante”, spiega. “La salute mentale stabase di una società sana e se parliamo di giovani, che sono il futuro, lo è ancora di più”. “Dpandemia – prosegue – le fragilità tra gli adolescenti sono aumentate in modo esponenziale. E noi, all’interno del, crediamo fortemente che sia importantissimo dare loro gli strumenti necessari per affrontare queste difficoltà.

