Liberoquotidiano.it - Calcio: Zanetti, 'parlai con base dirigenza Inter, nessun ruolo per biglietti finale'

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Marco Ferdico mi ha accennato la questione deie ne ho parlato con ladella", cono dei vertici del club, "ma io non ho ruoli esecutivi nel board" che era già al corrente della volontà della curva Nord di avere più tagliandi per il match di Istanbul. Lo ha sostenuto, davanti agli uomini della squadra Mobile, Javier, il vicepresidente dell'tirato in ballo in alcunecettazioni dell'inchiesta 'Doppia curva' che ha azzerato il direttivo della tifoseria nerazzurra per presunte infiltrazioni criminali., non indagato, è stato sentito come testimone su due questioni in particolare: iper ladi Champions League e la presunta 'soffiata' a favore della curva Nord.