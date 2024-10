Borsa | Milano apre piatta Ftse Mib +001%

Borsa: Milano apre piatta, Ftse Mib +0,01% (Di giovedì 10 ottobre 2024) Avvio attorno alla parità per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna la marginale crescita dello 0,01%, l'Ftse All share è invariato rispetto alla chiusura di ieri. Quotidiano.net - Borsa: Milano apre piatta, Ftse Mib +0,01% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Avvio attorno alla parità per ladi: il primo indiceMib segna la marginale crescita dello 0,01%, l'All share è invariato rispetto alla chiusura di ieri.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa : Milano chiude positiva (+0 - 59%) - vivaci Stellantis ed Stm - In luce anche Stm (+1,68%), in linea con l'andamento dei titoli del settore in Europa in vista dei conti del 3/o trimestre. Bene anche Pirelli (+1,67%), Recordati (+1,25%), Tim (+1,23%) e Banco Bpm (+1,21%). 933 punti, tra scambi sottili per 1,8 miliardi di euro di controvalore. Regina del paniere principale è stata Stellantis (+1,94%) su indiscrezioni di un possibile via libera del governo alla ... (Quotidiano.net)

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 59% - Piazza Affari ha chiuso la seduta in rialzo. L'indice Ftse mib ha guadagnato lo 0,59% a 33.933 punti. (Quotidiano.net)

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 59% - Piazza Affari ha chiuso la seduta in rialzo. L'indice Ftse mib ha guadagnato lo 0,59% a 33.933 punti. (Quotidiano.net)