Arriva al cinema il doc su Christopher Reeve, il figlio: “Per tutti era Superman, per me solo papà” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Da attore sconosciuto dell’Off Broadway a interprete del primo supereroe cinematografico. Da grande star di Hollywood ad attivista e avvocato per i diritti dei disabili, dopo che una caduta da cavallo lo ha paralizzato dalla testa in giù. La storia di Christopher Reeve ha dell’incredibile ma “io ho la fortuna di dire che per me era solo papà”. Così il figlio di Christopher Reeve, Matthew, nell’intervista all’Adnkronos in occasione della presentazione a Roma del documentario ‘Super/Man: The Christopher Reeve Story’, che Arriva oggi nelle sale con Warner Bros. a 20 anni dalla morte dell’interprete di Clark Kent/Superman, nell’omonimo film diretto da Richard Donner nel 1978. La storia di Christopher Reeve non è solo straordinaria – è stato il primo a far credere le persone nei supereroi – ma è anche l’esempio di un destino beffardo. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Da attore sconosciuto dell’Off Broadway a interprete del primo supereroetografico. Da grande star di Hollywood ad attivista e avvocato per i diritti dei disabili, dopo che una caduta da cavallo lo ha paralizzato dalla testa in giù. La storia diha dell’incredibile ma “io ho la fortuna di dire che per me era”. Così ildi, Matthew, nell’intervista all’Adnkronos in occasione della presentazione a Roma del documentario ‘Super/Man: TheStory’, cheoggi nelle sale con Warner Bros. a 20 anni dalla morte dell’interprete di Clark Kent/, nell’omonimo film diretto da Richard Donner nel 1978. La storia dinon èstraordinaria – è stato il primo a far credere le persone nei supereroi – ma è anche l’esempio di un destino beffardo.

