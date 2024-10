Lapresse.it - Arresti Ultras, Spalletti: “Al telefono rispondo a tutti ma so riattaccare”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Inchiesta? L’ho trovata una cosa molto nuova che mi ha sorpreso. Non so quali siano stati i rapporti precedenti. Uno ti telefona, non ci hai mai avuto a che fare, penso sia difficile poterci scambiare parole. Io, ma so”. Così, al Tg1, il ct della nazionale, Luciano, rispondendo a una domanda in merito all’inchiestae alla telefonata tra l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi e il capo ultrà arrestato Marco Ferdico.ricorda che nel suo periodo all’Inter: “A me non è mai successo che qualcuno mi abbia telefonato per queste cose”. Il ct ha poi parlato della partita di questa sera contro il Belgio: “Abbiamo ritrovato le nostre qualità. Siamo più consapevoli per affrontare questa partita delicata”.