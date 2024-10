Allerta arancione per vento in Emilia-Romagna, poi arriva l’ottobrata (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, 10 ottobre 2024 – Continuerà a tirare un forte vento di burrasca nel pomeriggio di oggi sull’Emilia-Romagna, in particolare nella zona del crinale appenninico centro-orientale. Arpae e protezione civile hanno diffuso un aggiornamento dell’Allerta meteo arancione per vento a partire dalle 12 di oggi. L’Allerta resta gialla, invece, per piene dei fiumi, frane, temporali e vento in gran parte della regione. Lo scenario potrebbe però cambiare nel weekend. Da sabato 12 ottobre, tornerà l’alta pressione e le temperature si alzeranno. Le condizioni meteo si manterranno stabili fino a tutto lunedì 11 ottobre. Potrebbe trattarsi della tipica ottobrata, ovvero di quei giorni di ottobre caratterizzati dalla prevalenza dell’alta pressione sul Mediterraneo e quindi dalla stabilità atmosferica, assenza di piogge e clima mite nelle ore centrali della giornata. Ilrestodelcarlino.it - Allerta arancione per vento in Emilia-Romagna, poi arriva l’ottobrata Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, 10 ottobre 2024 – Continuerà a tirare un fortedi burrasca nel pomeriggio di oggi sull’, in particolare nella zona del crinale appenninico centro-orientale. Arpae e protezione civile hanno diffuso un aggiornamento dell’meteopera partire dalle 12 di oggi. L’resta gialla, invece, per piene dei fiumi, frane, temporali ein gran parte della regione. Lo scenario potrebbe però cambiare nel weekend. Da sabato 12 ottobre, tornerà l’alta pressione e le temperature si alzeranno. Le condizioni meteo si manterranno stabili fino a tutto lunedì 11 ottobre. Potrebbe trattarsi della tipica ottobrata, ovvero di quei giorni di ottobre caratterizzati dalla prevalenza dell’alta pressione sul Mediterraneo e quindi dalla stabilità atmosferica, assenza di piogge e clima mite nelle ore centrali della giornata.

