All' Auditorium Spira Mirabilis un concerto per festeggiare 30 anni di Serial Singers Gospel Choir

Il Serial Singers Gospel Choir festeggia il suo 30esimo compleanno con un concerto evento aperto a tutti sabato 19 ottobre alle 21 presso l'Auditorium Spira Mirabilis di Formigine. Ospiti della serata il Gospel Experience Choir e i Diapasonica. L'ingresso è gratuito con offerta libera.

