Quotidiano.net - Alla ricerca di briciole di diamanti: gli schiavi bambini nelle miniere della Sierra Leone

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – “Dopo la scuola andavo a dare una mano a mio padre. Scavavamo e trasportavamo secchi di terra in cerca di. Noispesso portavamo anche i secchi più pesanti. Restavamo lì fino alle cinque o sei di sera, efine mio padre ci dava qualche soldo per tornare a casa e preparare da mangiare. Non avevamo abbastanza cibo e non riuscivamo a concentrarci bene a scuola. Anche se trovavamo un diamante, non ci davano soldi, ma solo materiale scolastico e vestiti nuovi. Non ero felice di andare, ma non potevo rifiutarmi”. A raccontare il dramma quotidiano deicostretti a lavorarediè Neneh, oggi 16enne, che ha trascorso gran partesua infanzia a caccia di