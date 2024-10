A Spilamberto un autunno di incontri, note e parole per dare voce alla Pace (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna anche nel 2024 a Spilamberto l’iniziativa “In Pace”, una serie di attività realizzate adottando diversi linguaggi e forme artistiche per dare voce alla Pace in percorsi che si intrecciano tra di loro - segni, note, parole – in un programma articolato che prende il via l'11 ottobre e Modenatoday.it - A Spilamberto un autunno di incontri, note e parole per dare voce alla Pace Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna anche nel 2024 al’iniziativa “In”, una serie di attività realizzate adottando diversi linguaggi e forme artistiche perin percorsi che si intrecciano tra di loro - segni,– in un programma articolato che prende il via l'11 ottobre e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Il pieno dell’auto elettrica di Vignola lo pagano i cittadini di Spilamberto" - La denuncia del consigliere. Angelo Pasini: "Per rifornirsi . vanno in via Tacchini". La replica: "Cavo già ordinato". (ilrestodelcarlino.it)

Spari con un fucile da caccia: tre denunce - Spilamberto, giovedì è rimasta ferita una donna di 41 anni. La vittima è stata dimessa dall’ospedale con venticinque giorni di prognosi ... (ilrestodelcarlino.it)