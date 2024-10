A Lecco il comandante giramondo Melidonis: “Continueremo il lavoro. Nassiriya? Esperienza traumatica” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è insediato Nicola Melidonis, nuovo comandante dei Carabinieri della Provincia di Lecco. L'esperto militare arriva in città dopo essere stato letteralmente in ogni parte del Mondo e aver chiuso il proprio periodo al comando del 14° Battaglione Carabinieri 'Calabria' di Vibo Valentia Leccotoday.it - A Lecco il comandante giramondo Melidonis: “Continueremo il lavoro. Nassiriya? Esperienza traumatica” Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è insediato Nicola, nuovodei Carabinieri della Provincia di. L'esperto militare arriva in città dopo essere stato letteralmente in ogni parte del Mondo e aver chiuso il proprio periodo al comando del 14° Battaglione Carabinieri 'Calabria' di Vibo Valentia

