Zes, Tamajo “Sbloccati 14 mln per interventi in 5 comuni siciliani” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Un accordo di programma importante che assegna 14 milioni di euro a 5 comuni della Sicilia per alcuni interventi che riguardano le aree industriali del territorio. Abbiamo cercato di accorciare i tempi e abbiamo ricevuto buone notizia da parte di Irsap, la stazione appaltante, ed entro l’anno si apriranno le procedure di gara”. Così l’assessore regionale delle Attività produttive, Edy Tamajo, in merito all’accordo di programma per il potenziamento delle “Zone economiche speciali” (Zes), attraverso importanti interventi infrastrutturali, per stimolare lo sviluppo economico e attrarre nuovi investimenti in Sicilia. col3/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Assessorato Attività Produttive Regione Siciliana) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Zes, Tamajo “Sbloccati 14 mln per interventi in 5 comuni siciliani” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Un accordo di programma importante che assegna 14 milioni di euro a 5della Sicilia per alcuniche riguardano le aree industriali del territorio. Abbiamo cercato di accorciare i tempi e abbiamo ricevuto buone notizia da parte di Irsap, la stazione appaltante, ed entro l’anno si apriranno le procedure di gara”. Così l’assessore regionale delle Attività produttive, Edy, in merito all’accordo di programma per il potenziamento delle “Zone economiche speciali” (Zes), attraverso importantiinfrastrutturali, per stimolare lo sviluppo economico e attrarre nuovi investimenti in Sicilia. col3/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Assessorato Attività Produttive Regione Siciliana) Unlimited News - Notizie dal mondo

