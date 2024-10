Will Smith e Michael Bay si riuniscono per un nuovo film d’azione! (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Michael Bay si riunirà con il protagonista di Bad Boys Will Smith nel prossimo film d’azione Fast and Loose, ma non lo vedrete nelle sale. Il film sarà un originale Netflix, continuando il rapporto con Smith, che è apparso in Bright per il gigante dello streaming. Bay ha realizzato 6 Underground per Netflix. Il film sarà prodotto da Bay, che lo dirigerà da una sceneggiatura scritta da Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner ed Eric Pearson. Non ci sono ancora altri dettagli sul cast o sull’uscita, ma Deadline – che ha dato per primo la notizia del casting – afferma che Fast and Loose sarà probabilmente il prossimo progetto di Bay e Smith. I due hanno lavorato insieme per la prima volta in Bad Boys nel 1995 e da allora sono rimasti amici. Bay ha diretto i primi due film di Bad Boys e ha prodotto gli altri. Nerdpool.it - Will Smith e Michael Bay si riuniscono per un nuovo film d’azione! Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)Bay si riunirà con il protagonista di Bad Boysnel prossimoFast and Loose, ma non lo vedrete nelle sale. Ilsarà un originale Netflix, continuando il rapporto con, che è apparso in Bright per il gigante dello streaming. Bay ha realizzato 6 Underground per Netflix. Ilsarà prodotto da Bay, che lo dirigerà da una sceneggiatura scritta da Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner ed Eric Pearson. Non ci sono ancora altri dettagli sul cast o sull’uscita, ma Deadline – che ha dato per primo la notizia del casting – afferma che Fast and Loose sarà probabilmente il prossimo progetto di Bay e. I due hanno lavorato insieme per la prima volta in Bad Boys nel 1995 e da allora sono rimasti amici. Bay ha diretto i primi duedi Bad Boys e ha prodotto gli altri.

