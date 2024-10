Anteprima24.it - VIDEO/ Napoli, inaugurato Pulcinella stilizzato tra battute hard e polemiche: spesi 180.000 euro

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Un’operazione da 180.000– 160.000 sono fondi Poc della Regione Campania – è il caso di dire ‘chiavi in mano’. Guardiania compresa, tanto costa ilal comune di. “Ma sono risorse riservate all’arte contemporanea” risponde il sindaco Gaetano Manfredi, a chi esprime dubbi. L’opera dello scomparso Gaetano Pesce è stata inaugurata stasera in piazza Municipio, dove resterà fino al 19 dicembre. Il vernissage di ‘Tu si ‘na cosa grande’ – questo il nome – si è celebrato sulle note del Bolero di Ravel. Non c’è il governatore De Luca, pur annunciato. Ma attorno all’installazione fioccano, per l’aspetto da molti giudicato fallico. “I commenti generano energia” sorride la curatrice Silvana Annichiarico.