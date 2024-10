Vaticano, padri sinodali in preghiera per il Libano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sulla drammatica situazione in Libano, oggi, in Vaticano hanno pregato anche i padri sinodali. Servizio di Cristiana Caricato Vaticano, padri sinodali in preghiera per il Libano TG2000. Tv2000.it - Vaticano, padri sinodali in preghiera per il Libano Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sulla drammatica situazione in, oggi, inhanno pregato anche i. Servizio di Cristiana Caricatoinper ilTG2000.

