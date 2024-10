Valencia CF: la luna di miele a Singapore finita in un incubo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-08 14:40:49 Il web è in subbuglio: Dani Cuesta E Mireya Saez rimanere trattenuto Singapore da venerdì 4 ottobrequando si stavano preparando a prendere un aereo per Bali per continuare la loro luna di miele. È stato all’aeroporto della città-stato che sono stati prelevati i loro passaporti dopo essere stati portati in una stanza di sicurezza per essere sottoposti a varie domande. Danny E Mireia Formano una coppia di sposi novelli, Valenciani e Valenciani, la cui popolarità è salita alle stelle qualche giorno fa per aver diffuso alcune immagini di protesta contro Pietro Limprincipale azionista di Valenzain varie località del Paese asiatico. In effetti, questo fan ha sede in Betera (Valenza), molto attivo nelle reti e contrario all’attuale gestione delle Valenzaaveva annunciato le sue intenzioni prima di sposarsi alla fine del settembre. Justcalcio.com - Valencia CF: la luna di miele a Singapore finita in un incubo Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-08 14:40:49 Il web è in subbuglio: Dani Cuesta E Mireya Saez rimanere trattenutoda venerdì 4 ottobrequando si stavano preparando a prendere un aereo per Bali per continuare la lorodi. È stato all’aeroporto della città-stato che sono stati prelevati i loro passaporti dopo essere stati portati in una stanza di sicurezza per essere sottoposti a varie domande. Danny E Mireia Formano una coppia di sposi novelli,ni eni, la cui popolarità è salita alle stelle qualche giorno fa per aver diffuso alcune immagini di protesta contro Pietro Limprincipale azionista di Valenzain varie località del Paese asiatico. In effetti, questo fan ha sede in Betera (Valenza), molto attivo nelle reti e contrario all’attuale gestione delle Valenzaaveva annunciato le sue intenzioni prima di sposarsi alla fine del settembre.

