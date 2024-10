Un viaggio nella musica contemporanea con tre fisarmoniche e l'Orchestra Filarmonia Veneta (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prosegue il Fadiesis Accordion Festival nella meravigliosa cornice dell'Ex Convento di San Francesco di Pordenone. Tre fisarmonicisti amici del FAF incontrano l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, prestigioso organico con all’attivo centinaia di concerti, progetti ed esperienze nel mondo Pordenonetoday.it - Un viaggio nella musica contemporanea con tre fisarmoniche e l'Orchestra Filarmonia Veneta Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prosegue il Fadiesis Accordion Festivalmeravigliosa cornice dell'Ex Convento di San Francesco di Pordenone. Tre fisarmonicisti amici del FAF incontrano l’Regionale, prestigioso organico con all’attivo centinaia di concerti, progetti ed esperienze nel mondo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Statistica, al via la decima edizione di StatisticAll - Roma, 3 ott. (Adnkronos) - Ai nastri di partenza, con il patrocinio della Commissione Europea e in collaborazione con il Parlamento Europeo, ... (notizie.tiscali.it)

L’appello di Mattarella per una stampa libera: “È l’antidoto per contrastare fenomeni manipolativi” - Sergio Mattarella ha ricevuto nella sala della Rappresentanza, al Quirinale, una delegazione delle agenzie di stampa europee (European Alliance of News Agencies). Il cerimoniale ha predisposto delle s ... (ilfattoquotidiano.it)

Un ottobre ricco di musica con il Fadiesis Accordion Festival - PORDENONE – Ottobre si preannuncia come un mese di grandi concerti con il Fadiesis Accordion Festival, un evento dedicato alla fisarmonica che sta già attirando l’attenzione del pubblico. Il momento c ... (nordest24.it)