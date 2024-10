Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 14-18 Ottobre 2024: Rossella Vittima del Primario! (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate da lunedì 14 Ottobre a venerdì 18 Ottobre 2024: Rossella si interroga sulla possibile molestia! Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella riceve una offerta da Fusco seguita da una vera e propria molestia! Guido ricatta emotivamente Mariella per i propri tornaconti! Continuano i pettegolezzi su Rosa e don Antoine che hanno gravi ripercussioni su Manuel! Momenti caratterizzati da alta tensione si vivranno nei nuovi appuntamenti della soap partenopea! Le Anticipazioni Un Posto al Sole, sulla Trama delle Puntate in onda da lunedì 14 Ottobre a venerdì 18 Ottobre 2024, preannunciano grandi svolte! Gli spoiler indicano che mentre Damiano e la sua squadra saranno ormai ad un passo dall’acciuffare Angelo Torrente, Viola sarà sempre più ansia. Nel frattempo, il trasferimento di Nunzio a casa di Diana manderà in crisi sia Samuel che Rossella. Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 14-18 Ottobre 2024: Rossella Vittima del Primario! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unalda lunedì 14a venerdì 18si interroga sulla possibile molestia! Unal: Rossella riceve una offerta da Fusco seguita da una vera e propria molestia! Guido ricatta emotivamente Mariella per i propri tornaconti! Continuano i pettegolezzi su Rosa e don Antoine che hanno gravi ripercussioni su Manuel! Momenti caratterizzati da alta tensione si vivranno nei nuovi appuntamenti della soap partenopea! LeUnal, sulladellein onda da lunedì 14a venerdì 18, preannunciano grandi svolte! Gli spoiler indicano che mentre Damiano e la sua squadra saranno ormai ad un passo dall’acciuffare Angelo Torrente, Viola sarà sempre più ansia. Nel frattempo, il trasferimento di Nunzio a casa di Diana manderà in crisi sia Samuel che Rossella.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni : Puntate di oggi 9 ottobre 2024 - Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Un Posto al Sole - anticipazioni 9 ottobre : Alberto prende una decisione - il processo per Tommaso è finito - Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il giudice è pronto ad emettere la sentenza del caso Tommaso. Dopo l'episodio trasmesso ieri, Un Posto al Sole andrà in onda su Rai 3 mercoledì 9 ottobre alle 20:50. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia. (Movieplayer.it)

Un posto al sole - trama 9 ottobre 2024 : Alberto fa una scelta drastica - Poco dopo, però, quando è arrivato il momento di mettere in pratica il terribile piano di Palladini, la Curcio è stata portata in ospedale d'urgenza per partorire e Alberto si è precipitato da Federico, rimasto in casa con Eduardo. In seguito, Rosa si imbatterà in una persona che l'ha profondamente delusa in passato e che ha rischiato di compromettere la carriera di poliziotto di Damiano. (Tvpertutti.it)