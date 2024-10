Uccisa a 2 anni: la madre e il compagno la portarono per giorni nella carrozzina (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il corpo di una bambina morta a 2 anni dopo essere stata sottoposta a “un regime di brutalità crescente” è stato trasportato in giro su un passeggino per tre giorni dalla madre e dal suo compagno, ha riferito oggi un tribunale del Regno Unito. Una storia di terribili abusi ai danni di una bambina inerme. Uccisa a 2 anni: la madre e il compagno la portarono per giorni nella carrozzina L'Identità. Lidentita.it - Uccisa a 2 anni: la madre e il compagno la portarono per giorni nella carrozzina Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il corpo di una bambina morta a 2dopo essere stata sottoposta a “un regime di brutalità crescente” è stato trasportato in giro su un passeggino per tredallae dal suo, ha riferito oggi un tribunale del Regno Unito. Una storia di terribili abusi ai ddi una bambina inerme.a 2: lae illaperL'Identità.

Uccisa a 2 anni : la madre e il compagno la portarono per giorni in giro nel carrozzino - […] The post Uccisa a 2 anni: la madre e il compagno la portarono per giorni in giro nel carrozzino appeared first on L'Identità. . Una storia di terribili abusi ai danni di una bambina inerme. Il corpo di una bambina morta a 2 anni dopo essere stata sottoposta a “un regime di brutalità crescente” è stato trasportato in giro su un passeggino per tre giorni dalla madre e dal suo compagno, ha ... (Lidentita.it)

Fratellini abbandonati e trovati in strada con morsi di topo e bruciature di sigarette : la madre condannata a dieci anni - Dieci anni di carcere. Una serie di maltrattamenti da vero e proprio film dell'orrore. Le vittime sono due bambini di 6 e 4 anni, la madre, Jessika A., è una donna di etnia rom di appena 26 anni. Secondo i magistrati i piccoli, nati da una relazione della donna con un uomo residente in Francia... (Romatoday.it)

“Ustionati - affamati e frustati con cavi elettrici” - 10 anni alla madre che torturava i suoi bimbi di 4 e 6 anni - L’imputata – come riportato da La Repubblica – ha provato a difendersi in aula dicendo di essere stata anche lei una vittima: “Avevo paura a denunciare – ha racconto ai giudici – il mio compagno mi teneva segregata. ” E ha proseguito. Secondo quanto riporta LaPresse, nell’estate dello scorso anno i due bambini erano stati soccorsi da due poliziotti che li trovarono in strada con morsi di topo e ... (Ilfattoquotidiano.it)