Unlimitednews.it - Trump ha chiamato Putin sette volte? Woodward e la “sorpresa” di ottobre

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) di Stefano Vaccara NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Secondo un nuovo libro inchiesta del giornalista Bob, famoso per essere stato l’autore dello scoop sul Watergate che fece dimettere Nixon, l’ex presidente degli Stati Uniti Donaldha parlato con il presidente russo Vladimirbenda quando ha lasciato la Casa Bianca, e l’ultima volta sarebbe stata quest’anno.ha scritto queste affermazioni nel suo prossimo libro in uscita intitolato “War” (Guerra), un drammatico resoconto della Casa Bianca sottoe il presidente Joe Biden che descrive in dettaglio gli elementi delle loro relazioni con i leader stranieri. Il libro sarà pubblicato il 15. Il libro descrive in dettaglio come il rapporto diconsia continuato mentre lui lanciava la ricandidatura alla Casa Bianca e nel mezzo dell’invasione della Russia dell’Ucraina.