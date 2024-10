Treviglio, uffici demografici e anagrafe rimessi a nuovo in piazza Manara (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Treviglio. “Dopo gli investimenti e i lavori per la valorizzazione del patrimonio comunale che hanno riguardato l’edilizia popolare e l’edilizia scolastica – ha dichiarato l’assessore Basilio Mangano – è la volta degli uffici comunali di piazza Manara per i quali abbiamo destinato 260 mila euro. È un investimento importante perché da tanti anni non si interveniva su questa struttura del Municipio. Siamo a fine lavori e presto inaugureremo i nuovi spazi, che saranno più confortevoli e performanti sia per chi ci lavora sia per tutti i cittadini che si recheranno negli uffici”. Il Dirigente del settore, Giovanni Vinciguerra, ha aggiunto: “É un’organizzazione di spazi per la città del futuro, per i bisogni sempre in crescita dei cittadini. Ringrazio gli uffici per la grande collaborazione durante questi mesi di lavori perché hanno garantito sempre i servizi senza mai sospenderli. Bergamonews.it - Treviglio, uffici demografici e anagrafe rimessi a nuovo in piazza Manara Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024). “Dopo gli investimenti e i lavori per la valorizzazione del patrimonio comunale che hanno riguardato l’edilizia popolare e l’edilizia scolastica – ha dichiarato l’assessore Basilio Mangano – è la volta deglicomunali diper i quali abbiamo destinato 260 mila euro. È un investimento importante perché da tanti anni non si interveniva su questa struttura del Municipio. Siamo a fine lavori e presto inaugureremo i nuovi spazi, che saranno più confortevoli e performanti sia per chi ci lavora sia per tutti i cittadini che si recheranno negli”. Il Dirigente del settore, Giovanni Vinciguerra, ha aggiunto: “É un’organizzazione di spazi per la città del futuro, per i bisogni sempre in crescita dei cittadini. Ringrazio gliper la grande collaborazione durante questi mesi di lavori perché hanno garantito sempre i servizi senza mai sospenderli.

