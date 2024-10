Ilveggente.it - Tifosi in ginocchio: dramma per Hamilton

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)in, prossimo all’avventura in Ferrari, ha aperto il cuore in un’intervista. Ecco i momenti difficili che ha passato Ci siamo. Ormai mancano solamente sei gare alla fine del campionato, poi Lewistoglierà la bella tuta grigia della Mercedes e indosserà quella di un colore più acceso, e decisamente meravigliosa, della Ferrari.in rosso, un sogno per tutti, anche per lui come ha raccontato in più di una circostanza.(Lapresse) – Ilveggente.itIl sette volte campione del mondo è pronto a sedersi dentro la monoposto della scuderia di Maranello. Lui non vede l’ora e l’attesa e giustamente tanta anche da queste parti. Un innesto del genere indica solamente una cosa: la volontà da parte del Cavallino Rampante di tornare a splendere, di tornare a vincere.