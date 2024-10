Sylvester Stallone guida una rocambolesca rapina a un blindato nel trailer di Armor (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo thriller ad altissima tensione per il divo di Tulsa King, che si rimette in gioco in un trailer adrenalinico fronteggiando la guardia giurata interpretata da Jason Patric. Sylvester Stallone si mostra nel ruolo inedito di spietato rapinatore nel trailer di Armor, adrenalinico thriller che vede nel cast anche l'action star Jason Patric. Il trailer mostra la preparazione di una banda di rapinatori guidata da Stallone mentre pianificano in dettaglio la rapina a un furgone blindato. Ma dopo l'assalto il furgone si ribalta andando a bloccare un ponte e costringendo i criminali a contrattare con le due guardie giurate all'interno per trovare una via di fuga. A fianco di Sylvester Stallone e Jason Patric, nel cast troviamo Dash Mihok, Josh Wiggins, Blake Shields ed Erin Ownbey. Il film Movieplayer.it - Sylvester Stallone guida una rocambolesca rapina a un blindato nel trailer di Armor Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo thriller ad altissima tensione per il divo di Tulsa King, che si rimette in gioco in unadrenalinico fronteggiando la guardia giurata interpretata da Jason Patric.si mostra nel ruolo inedito di spietatotore neldi, adrenalinico thriller che vede nel cast anche l'action star Jason Patric. Ilmostra la preparazione di una banda ditorita damentre pianificano in dettaglio laa un furgone. Ma dopo l'assalto il furgone si ribalta andando a bloccare un ponte e costringendo i criminali a contrattare con le due guardie giurate all'interno per trovare una via di fuga. A fianco die Jason Patric, nel cast troviamo Dash Mihok, Josh Wiggins, Blake Shields ed Erin Ownbey. Il film

