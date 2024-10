Su Nickelodeon e Paramount+ il doppio episodio speciale di SpongeBob ‘Kamp Spavento’

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il mese di ottobre è arrivato, e con lui anche la notte più divertente e spaventosa dell’anno: Halloween! Per entrare subito nel mood, giovedì 10 ottobre alle ore 19:00 su(Sky 605) e in contemporanea suandrà in onda l’anteprima esclusiva del nuovo,diSquarePants, intitolato Kamp Spavento. Con una durata di 45 minuti, questopromette di regalare misteri, travestimenti e risate a tutta la famiglia. Da Ufficio Stampa A Bikini Bottom l’atmosfera si fa misteriosa quando, Patrick, Mr. Krab e gli altri ex-campisti di Kamp Koral ricevono lettere anonime che li invitano a una rimpatriata nel vecchio campo estivo. Al loro arrivo, però, trovano il campo in uno stato di rovina e si rendono conto che non possono più tornare in città.