Sport.periodicodaily.com - Slovacchia-Svezia: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 1 di Lega C di Nations League 2024/2025. Le due Nazionali capoliste si giocano la promozione in Lega B.si giocherà venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Pole.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Molto buono l’inizio degli slovacchi capaci di ottenere due vittorie consecutive contro Estonia ed Azerbaigian senza subire nemmeno una rete. Nessuna sorpresa per la nazionale di Calzona che ha fatto vedere ottime cose ad Euro 2024 Stesso discorso per gli svedesi, che sembrano essersi messi alle spale la delusione per la mancata partecipazione ad Euro 2024, approcciando benissimo questa competizione facendo percorso netto contro Azerbaigian ed Estonia. LE(4-3-3): Dubravka, Tomic, Skriniar, Obert, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Suslov, Strelec, Haraslin. Ct.