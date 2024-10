Sinner-Alcaraz è quasi realtà a Shanghai | per l’azzurro c’è prima il solito ostacolo Medvedev

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nell’ultimo anno, più precisamente dal torneo di Pechino dello scorso anno, Jannike Daniilsi sono incontrati 7 volte. In sei occasioni ha vinto il tennista azzurro, che infatti partirà favorito nel match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di2024. Eppure negli H2H è ancora avanti il russo, che – forte dei sei successi iniziali – conduce 7-6. Cosa ci dice tutto ciò? Che il numero uno al mondo scenderà in campo con i favori del pronostico, ma anche che non dovrà sottovalutare un avversario ostico come, pronto a dargli del filo da torcere come ha sempre fatto. Se Jannik è un habitué dei quarti (li ha raggiunti in tutti i tornei disputati nel 2024), ormai lo sta diventando anche la sfida contro il russo, già andata in scena proprio a livello di quarti sia a Wimbledon che allo US Open.