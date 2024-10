Si mettono alla guida di un treno per un fare video su Tiktok (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Simulano di essere alla guida di un treno per realizzare un video su Tiktok. E' quanto scoperto dalla polizia ferroviaria che, dopo aver acquisito il video incriminato, ha identificato due giovani - un minorenne e uno appena maggiorenne - che viaggiavano a bordo di un treno regionale proveniente Baritoday.it - Si mettono alla guida di un treno per un fare video su Tiktok Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Simulano di esseredi unper realizzare unsu. E' quanto scoperto dpolizia ferroviaria che, dopo aver acquisito ilincriminato, ha identificato due giovani - un minorenne e uno appena maggiorenne - che viaggiavano a bordo di unregionale proveniente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si mettono alla guida di un treno per un fare video su Tiktok - . Simulano di essere alla guida di un treno per realizzare un video su TikTok. . E' quanto scoperto dalla polizia ferroviaria che, dopo aver acquisito il video incriminato, ha identificato due giovani - un minorenne e uno appena maggiorenne - che viaggiavano a bordo di un treno regionale ... (Foggiatoday.it)

Supplenze docenti - ecco gli interpelli : cosa sono - come funzionano e dove cercarli. VIDEO GUIDA passo dopo passo - Una delle novità che riguardano l'anno scolastico 2024-2025 è quella degli interpelli, così come previsto dall’OM 88/2024. Le scuole pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. ... (Orizzontescuola.it)

Ucraina - il soldato russo ferito guidato dal drone di Kiev attraverso le trincee – Il video - Anche se la Russia ci cerca non siamo noi la notizia» – I video Festival di Open, il futuro dell’Ucraina. Il soldato si disseta, si inietta degli antidolorifici per la gamba ferita e obbedisce agli ordini. Dopo aver sganciato cinque bombe sulle file russe, il drone si avvicina al solco nel ... (Open.online)

Tu si que vales - Maria De Filippi guida un carro funebre in studio e Rudy Zerbi finisce in una bara (VIDEO) - Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso in studio sopra un carro funebre e Rudy Zerbi si è messo dentro la bara L'articolo Tu si que vales, Maria De Filippi guida un carro funebre in studio e Rudy Zerbi finisce in una bara (VIDEO) proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Tu si que vales 2024 : Maria De Filippi guida un carro funebre | Video Witty Tv - twitter. Per fortuna è intervenuta Lucianina che ha fatto spostare il collega preoccupandosi per Rudy. Mentre Maria diceva a Sabrina che l’era andata a prendere per il suo funerale, Gerry ha fatto chiudere la bara di Zerbi e ci si è seduto sopra. Video Witty Tv. com/muRu5Ka4rC — Mediaset Infinity ... (Superguidatv.it)